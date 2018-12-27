Koç: Bugün bulunduğun ortamlara adeta ilaç gibi geliyorsun. Gerginlik yaşanan ortamlarda uzlaşı yeteneğinle ortamını yumuşatabilirsin. Gün içinde yoğun yaşadığın duygular, kıskançlıklar ve öfkeden sıyrılmayı başarabiliyorsun. Gözüne inen sis perdesi ortadan kalkarken, artık kendi isteklerine odaklanmaya başlıyorsun. Son zamanlarda hayatınız daha sıkıcı bir hale gelebilir. İlgi alanınızla uğraşmanızda fayda var. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi artık. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacaksınız.