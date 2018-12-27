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  • Son Güncelleme: 27.12.2018 09:21

yorumları – 27 Aralık 2018 Perşembe

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 27 Aralık Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç: Bugün bulunduğun ortamlara adeta ilaç gibi geliyorsun. Gerginlik yaşanan ortamlarda uzlaşı yeteneğinle ortamını yumuşatabilirsin. Gün içinde yoğun yaşadığın duygular, kıskançlıklar ve öfkeden sıyrılmayı başarabiliyorsun. Gözüne inen sis perdesi ortadan kalkarken, artık kendi isteklerine odaklanmaya başlıyorsun. Son zamanlarda hayatınız daha sıkıcı bir hale gelebilir. İlgi alanınızla uğraşmanızda fayda var. Duygusal konularda kendinizi yenilemenin zamanı geldi artık. Partnerinizle birlikte yeni keşiflerde bulunacaksınız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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