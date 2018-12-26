Koç: Zor olanı başarmak adına motivasyona ihtiyaç duyduğun bir gün. Etrafında seni zorlayan insanlar varsa onlara karşı net bir tavır sergileyebilirsin. Yeni projelere başlamak adına fırsatları değerlendirebilirsin. Bazı şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini düşünsen de sağlam temeller atmaktan yanasın. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle birlikte ilişkinize dair düzenlemeler yapacaksınız. İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Bu yüzden de bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.