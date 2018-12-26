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  • Son Güncelleme: 26.12.2018 09:28

yorumları – 26 Aralık 2018 Çarşamba

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 26 Aralık Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Zor olanı başarmak adına motivasyona ihtiyaç duyduğun bir gün. Etrafında seni zorlayan insanlar varsa onlara karşı net bir tavır sergileyebilirsin. Yeni projelere başlamak adına fırsatları değerlendirebilirsin. Bazı şeyleri değiştirmenin zamanının geldiğini düşünsen de sağlam temeller atmaktan yanasın. İlişkisi olan ya da evli bir Koç burcuysan, değer verdiğin kişiyle birlikte ilişkinize dair düzenlemeler yapacaksınız. İçinizden geldiği gibi davranıyorsunuz. Bu yüzden de bazı insanlar size farklı ya da sahte gelebiliyor.

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