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  • 25.12.2018 10:11

yorumları – 2018 Salı

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Etrafında fark edemediğin gizli rakiplerin var. Bugün sana gelen teklifi değerlendirirken onların müdahaleler ile karşılaşabilirsin. Bağımsızlık duygun bugün iki katına çıkıyor. Ancak insanlar acele etmemen için seni ikna ediyorlar. Sabırla sorumluluklarına sahip çıkmalısın. İş arayışındaysan, özgeçmişindeki bilgileri kontrol etmelisin. İletişim bilgilerinde hata olabilir. Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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