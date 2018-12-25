Koç: Etrafında fark edemediğin gizli rakiplerin var. Bugün sana gelen teklifi değerlendirirken onların müdahaleler ile karşılaşabilirsin. Bağımsızlık duygun bugün iki katına çıkıyor. Ancak insanlar acele etmemen için seni ikna ediyorlar. Sabırla sorumluluklarına sahip çıkmalısın. İş arayışındaysan, özgeçmişindeki bilgileri kontrol etmelisin. İletişim bilgilerinde hata olabilir. Hayata karşı olumlu bir bakış açısı geliştirmelisiniz. Pozitif duygularınızı arttırmanız gereken önemli günlerdesiniz.