Koç: Gayretli çıkışların sayesinde güne olumlu başlıyorsun. İşine odaklanmak isterken bazı sorumluluklarını ertelemek isteyebilirsin. Eğer ailenin bu konuda seninle ilgili beklentileri varsa, işlerini ertelememelisin. Zihnin rahatlarken; yaşam alanınla, sorumluluklarınla, detaylı bir şekilde ilgilenmeni gerektiren işlerinle daha çok ilgilenebilirsin. Şansınıza bu aralar pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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