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  • Son Güncelleme: 24.12.2018 09:42

yorumları – 24 Aralık 2018 Pazartesi

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 24 Aralık Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç: Gayretli çıkışların sayesinde güne olumlu başlıyorsun. İşine odaklanmak isterken bazı sorumluluklarını ertelemek isteyebilirsin. Eğer ailenin bu konuda seninle ilgili beklentileri varsa, işlerini ertelememelisin. Zihnin rahatlarken; yaşam alanınla, sorumluluklarınla, detaylı bir şekilde ilgilenmeni gerektiren işlerinle daha çok ilgilenebilirsin. Şansınıza bu aralar pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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