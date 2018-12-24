Koç: Gayretli çıkışların sayesinde güne olumlu başlıyorsun. İşine odaklanmak isterken bazı sorumluluklarını ertelemek isteyebilirsin. Eğer ailenin bu konuda seninle ilgili beklentileri varsa, işlerini ertelememelisin. Zihnin rahatlarken; yaşam alanınla, sorumluluklarınla, detaylı bir şekilde ilgilenmeni gerektiren işlerinle daha çok ilgilenebilirsin. Şansınıza bu aralar pek güvenmiyor, işlerinizin yolunda gitmesi için çok çalışıyorsunuz.