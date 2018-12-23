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  • Son Güncelleme: 23.12.2018 10:06

yorumları – 2018 Pazar

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ:

Çevresel koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu daha kolay yakalayabileceksiniz. Bugün içinizdeki enerjinizi yapıcı kullanacaksınız. Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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