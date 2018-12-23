KOÇ:
Çevresel koşullarınızı yeniden düzenleme konusunda acele etmemeli ve olayları doğru bir şekilde irdelemelisiniz. İşinize konsantre olduğunuz zaman, sanki başka bir boyuta geçiyorsunuz. Kendinizi sorgularken bir çok doğruyu daha kolay yakalayabileceksiniz. Bugün içinizdeki enerjinizi yapıcı kullanacaksınız. Sabrınız ve dürüstlüğünüz nedeniyle her şeyi çok yönlü düşünmeniz herkes tarafından beğeniliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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