Günlük burç yorumları – 22 Aralık 2018 Cumartesi

KOÇ: Bugün su burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yeni işinle ilgili yoğun tempon bu hafta sonuna taşınıyor olabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, önemli toplantılara katılabilirsin. Bu toplantılar yeni iş bağlantıları oluşturabilir. Çalışmayan bir Koç burcuysan, hareket halinde olmak yerine tüm gün dinlenmeyi tercih edeceksin.