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  • Son Güncelleme: 22.12.2018 09:50

Günlük burç yorumları – 22 Aralık 2018 Cumartesi

Günlük burç yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 22 Aralık Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları.

Günlük burç yorumları

KOÇ: Bugün su burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Yeni işinle ilgili yoğun tempon bu hafta sonuna taşınıyor olabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, önemli toplantılara katılabilirsin. Bu toplantılar yeni iş bağlantıları oluşturabilir. Çalışmayan bir Koç burcuysan, hareket halinde olmak yerine tüm gün dinlenmeyi tercih edeceksin.

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