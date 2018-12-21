Koç: Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü umurunda değil. Ancak lider yönünü göstermek için elinden geleni yapabilirsin. Başarısız olmaya tahammülün yok değil mi? Ekstra iş ve maddi kazanç demek olan bu durum seni motive edecek. Uzun zamandır iş arayışındaysan, kendini umutsuz hissedebilirsin. Duygusal yönünüzü partnerinize odaklarsınız ilişkinizin heyecanı artacak. İlişkiyi kurtarmaya çalışıyorsunuz.