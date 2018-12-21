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  • Son Güncelleme: 21.12.2018 09:45

yorumları – 2018 Cuma

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü umurunda değil. Ancak lider yönünü göstermek için elinden geleni yapabilirsin. Başarısız olmaya tahammülün yok değil mi? Ekstra iş ve maddi kazanç demek olan bu durum seni motive edecek. Uzun zamandır iş arayışındaysan, kendini umutsuz hissedebilirsin. Duygusal yönünüzü partnerinize odaklarsınız ilişkinizin heyecanı artacak. İlişkiyi kurtarmaya çalışıyorsunuz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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