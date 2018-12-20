Bugünkü
Takvim
  • Burçlar
  • 20.12.2018 09:17

yorumları – 20 Aralık 2018 Perşembe

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 20 Aralık Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

Koç: Güne ait planların aniden değişebilir ya da ertelenebilir. Eğer bugün halletmen gereken önemli bir iş varsa, güvendiğin birinden yardım alabilirsin. Çünkü dikkatin gün içerisinde çok çabuk dağılabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, yurtdışı bağlantılı işler kurabilirsin. Bugün aynı zamanda aşk hayatında daha sabırlı ve kararlı olacaksın. Çok şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz. Kindar davranmamaya çalışmalısınız.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerBurçlar HaberleriGünlük burç yorumları – 20 Aralık 2018 Perşembe
Diğer Burçlar Haberleri Tüm burçlar haberleri
Tüm Burçlar Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar