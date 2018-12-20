Koç: Güne ait planların aniden değişebilir ya da ertelenebilir. Eğer bugün halletmen gereken önemli bir iş varsa, güvendiğin birinden yardım alabilirsin. Çünkü dikkatin gün içerisinde çok çabuk dağılabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, yurtdışı bağlantılı işler kurabilirsin. Bugün aynı zamanda aşk hayatında daha sabırlı ve kararlı olacaksın. Çok şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz. Kindar davranmamaya çalışmalısınız.