Koç: Gün içinde pek çok ruh haline şimdiden kendini hazırlamalısın. Tepkilerine ve duygularına hâkim olmakta zorlanabilirsin. Duygusal patlamalarına ve tepkilerine zirve yaptırırken, sonuçlarını düşünmeden yanlış adımlar atabilirsin. Özellikle geçmişe yönelik kafanı kurcalayan konulardan uzak durmanda fayda var. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, hoşlandığın kişiye açılmak isteyebilirsin. Hayata karşı pozitif bir bakış açısı benimseyeceksiniz. Olayların ve konuşmaların görünen kısmına takılmayın.
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