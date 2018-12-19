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  • Son Güncelleme: 19.12.2018 09:48

yorumları – 2018 Çarşamba

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç: Gün içinde pek çok ruh haline şimdiden kendini hazırlamalısın. Tepkilerine ve duygularına hâkim olmakta zorlanabilirsin. Duygusal patlamalarına ve tepkilerine zirve yaptırırken, sonuçlarını düşünmeden yanlış adımlar atabilirsin. Özellikle geçmişe yönelik kafanı kurcalayan konulardan uzak durmanda fayda var. İlişkisi olmayan bir Koç burcuysan, hoşlandığın kişiye açılmak isteyebilirsin. Hayata karşı pozitif bir bakış açısı benimseyeceksiniz. Olayların ve konuşmaların görünen kısmına takılmayın.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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