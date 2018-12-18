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  • 18.12.2018 09:23
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 09:24

2018 Salı

Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

KOÇ: Hayatınıza bolluk ve bereket hakim. Her şeyi büyütme özelliğiniz açığa çıkabilir.

Bugün plansız bir gün geçirebilirsin. Özellikle iletişim alt yapılı konularda beklenmedik gelişmeler günlük programını güncellemene neden olabilir. Geleceğini ve hayatını da ne kadar sahiplendiği seni tanıyan herkes bilir. Bugün hedeflerine ve ideallerine yaklaşmak için canla başla çalışacaksın. Geçmişten bu yana bir türlü gerçekleştiremediğin planlarını yaşamına geçirebilirsin.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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