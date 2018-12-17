Koç: Bugün seni yaralayan duyguları aşmak için en güzel gün! Doğal halini takınarak arkadaş çevrene karşı gövde gösterisi yapabilirsin. Bu durum seni oldukça gergin yapıyor. Temkinli yanın bir yandan boşa geçirecek zamanın olmadığını düşündürtüyor. Kişisel alanlarını kullanabileceğin bir iş pozisyonu için heyecana kapılabilirsin. Korkularınız ve güvensizlikleriniz ön plana çıkabilir. Geçmiş zamanlara dalıp dalıp gidiceksiniz.