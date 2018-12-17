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  • Son Güncelleme: 17.12.2018 09:43

yorumları – 2018 Pazartesi

yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç: Bugün seni yaralayan duyguları aşmak için en güzel gün! Doğal halini takınarak arkadaş çevrene karşı gövde gösterisi yapabilirsin. Bu durum seni oldukça gergin yapıyor. Temkinli yanın bir yandan boşa geçirecek zamanın olmadığını düşündürtüyor. Kişisel alanlarını kullanabileceğin bir iş pozisyonu için heyecana kapılabilirsin. Korkularınız ve güvensizlikleriniz ön plana çıkabilir. Geçmiş zamanlara dalıp dalıp gidiceksiniz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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