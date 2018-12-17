Koç: Bugün seni yaralayan duyguları aşmak için en güzel gün! Doğal halini takınarak arkadaş çevrene karşı gövde gösterisi yapabilirsin. Bu durum seni oldukça gergin yapıyor. Temkinli yanın bir yandan boşa geçirecek zamanın olmadığını düşündürtüyor. Kişisel alanlarını kullanabileceğin bir iş pozisyonu için heyecana kapılabilirsin. Korkularınız ve güvensizlikleriniz ön plana çıkabilir. Geçmiş zamanlara dalıp dalıp gidiceksiniz.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.