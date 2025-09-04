PODCAST CANLI YAYIN
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışında İsmail Kartal ön planda

Sarı-Lacivertliler’de yeni hoca konusunda İsmail Kartal’ın ismi ön plana çıkıyor. Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Aykut Kocaman ise diğer adaylar...

04 Eylül 2025
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun görevden alınmasından sonra yeni teknik direktörü belirlemek için çalışmalar hız kazandı. Sarı-Lacivertliler'de yeni hoca konusunda ortaya birçok isim atılırken en güçlü adayın eski teknik direktör İsmail Kartal olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile Süper Lig'de 99 puan toplayan ve sezonu ikinci sırada tamamlayan tecrübeli teknik adamın da yeniden Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediği bildirildi.

İsmail Kartal'ın dışında diğer adaylar ise Luciano Spalletti, Ange Postecoglou ve Aykut Kocaman. Son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran ünlü teknik direktör Luciano Spalletti, 10 Haziran'dan beri boşta. Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek'in 66 yaşındaki teknik adamla bir görüşme gerçekleştireceği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin bir başka hoca adayı Ange Postecoglou ise son olarak Tottenham'da görev yaptı.

6 Haziran'dan beri takım çalıştırmayan 60 yaşındaki Avustralyalı teknik direktör ile de temasların hızlandığı bildirildi. İsmail Kartal gibi Fenerbahçe efsanesi olan Aykut Kocaman'ın ismi de adaylar arasında yer alıyor. Tecrübeli teknik direktörün de yeniden Fenerbahçe teknik direktörü olmak istediği belirtiliyor.

