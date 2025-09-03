MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ankara'da sürüyor. Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu Spor kozlarını paylaşıyor.
Sezon öncesinde yaptıkları planlamanın meyvelerini toplamak isteyen takımların da tek hedefi 2. tura yükselmek.
Kazanan tarafın rakibi, 8 Eylül'de çekilecek kura sonrasında belli olacak.
MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
GOLLER
MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 KARBÜK İDMANYURDU SPOR
MKE ANKARAGÜCÜ 1-1 KARBÜK İDMANYURDU SPOR