MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor | CANLI YAYIN

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Tur maçları devam ediyor. MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu Spor karşı karşıya geliyor. İki takımın da hedefi adını bir üst tura yazdırabilmek. MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Ankara'da sürüyor. Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile Karabük İdmanyurdu Spor kozlarını paylaşıyor.

Sezon öncesinde yaptıkları planlamanın meyvelerini toplamak isteyen takımların da tek hedefi 2. tura yükselmek.

Kazanan tarafın rakibi, 8 Eylül'de çekilecek kura sonrasında belli olacak.

MKE Ankaragücü - Karabük İdmanyurdu Spor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

GOLLER

MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 KARBÜK İDMANYURDU SPOR

GOL! MKE Ankaragücü 0 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor

MKE ANKARAGÜCÜ 1-1 KARBÜK İDMANYURDU SPOR

GOL! MKE Ankaragücü 1 - 1 Karabük İdmanyurdu Spor

