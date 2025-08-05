PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Galatasaray savunmanın her yerinde oynayan genç yıldızın peşinde! Aslan'a genç savunmacı

Sarı-Kırmızılılar, 2002 kuralına da uyan Monaco’lu Christian Mawissa’yı kadrosuna katmak için menajeriyle temas kurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ağustos 2025
Galatasaray savunmanın her yerinde oynayan genç yıldızın peşinde! Aslan’a genç savunmacı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetime verdiği transfer listesinde sağ bek ve stoper oynayabilen bir savunma oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Ayrıca, Yusuf Demir ve Elias Jelert kadroda düşünülmediği için TFF'nin 2002 doğumlu yabancı oyuncu şartına uygun da bir isim bakılıyor.

KULÜBEDE AKTİF OLMALI
G.Saray, iki duruma da uygun bir oyuncu için harekete geçti. Buruk'un onayını da alan Sarı-Kırmızılılar, Monaco forması giyen Christian Mawissa için harekete geçti ve menajeriyle ilk teması kurdu. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mawissa, joker görevi görüyor.

Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 20 yaşındaki stoperin piyasa değeri 15 milyon Euro. Fransa ve Kongo pasaportu bulunan Mawissa, Ligue 1'de 41 maçta süre bulurken 1 kez fileleri havalandırdı. Genç yıldız, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde toplamda 29 maçta görev aldı.


SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR
Mawissa, güçlü fiziğiyle rakip forvetleri zorluyor. Boyu 1.84 mt. olmasına rağmen hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkatleri çekiyor. Sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TSK’nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak?
3 tahmin 3 ayrı oran! Zam farkına dair ipuçları geliyor
Borsa İstanbul
İngiltere’ye Filistin tebriği! Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüştü
Emlak Konut
Sahte diploma çetesine operasyon: 37 tutuklama 150 adli kontrol | Bakan Yerlikaya duyurdu: 57 adet sahte diploma 4 adet sahte lise mezuniyeti tespit edilmiştir
Girişimciye fırsatlar yaz yağmuru gibi
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye açıklaması: Kuşatma yarılmış, bölgesel ve küresel kumpas sökülüp atılmıştır
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yazarımız Kartal Yiğit’e çok özel açıklamalar yaptı! Solskjaer ile ilgili iddialara son noktayı koydu
Siber Vatan’ı hedef alan 3 büyük algı operasyonu etki ajanlarının elinde patladı
Terörsüz Türkiye’de kritik eşik! Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu mesaiye başlıyor: Kararlar nasıl alınacak?
Kerem Aktürkoğlu’nun transfer süreciyle ilgili çok çarpıcı detayı TAKVİM açıklıyor! İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan’la konuşunca ikna oldu
Avrupa’da Fenerbahçe, Samsunspor, Beşiktaş ve Başakşehir’in rakipleri belli oldu
Antalya’da rüşvetten sonra dolandırıcılık skandalı! CHP’li Muhittin Böcek’in yeğeni de yiyici çıktı: 2.6 milyon TL nerede?
Dün Süveyda ve Münbiç bugün Deyr Hafer: YPG yine Suriye ordusuna saldırdı! Tom Barrack’tan çağrı
Fenerbahçe’den bir bomba daha! Kerem Aktürkoğlu ile beraber gelecek
EMEKLİ MEMUR ZAMMINDA 3 TAHMİN 3 ORAN: TÜİK’ten ilk veri geldi hesap değişti! Ocakta SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ne alacak?
1 gram altını bile olan voleyi vuracak! İslam Memiş’ten ’sert dalga’ uyarısı geldi! 4 bin 450 lira seviyeleri...
Kremlin’den Putin-Zelenskiy görüşmesine işaret! Ukrayna dün İstanbul’u işaret etmişti
YPG’den Deyrizor ve Rakka pazarlığı! Entegrasyon sürecine öz yönetim takozu... Şam katılım diyor Abdi ortaklık istiyor