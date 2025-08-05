Galatasaray savunmanın her yerinde oynayan genç yıldızın peşinde! Aslan’a genç savunmacı

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yönetime verdiği transfer listesinde sağ bek ve stoper oynayabilen bir savunma oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Ayrıca, Yusuf Demir ve Elias Jelert kadroda düşünülmediği için TFF'nin 2002 doğumlu yabancı oyuncu şartına uygun da bir isim bakılıyor.



KULÜBEDE AKTİF OLMALI

G.Saray, iki duruma da uygun bir oyuncu için harekete geçti. Buruk'un onayını da alan Sarı-Kırmızılılar, Monaco forması giyen Christian Mawissa için harekete geçti ve menajeriyle ilk teması kurdu. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mawissa, joker görevi görüyor.



Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan 20 yaşındaki stoperin piyasa değeri 15 milyon Euro. Fransa ve Kongo pasaportu bulunan Mawissa, Ligue 1'de 41 maçta süre bulurken 1 kez fileleri havalandırdı. Genç yıldız, Fransa Milli Takımı alt yaş kategorilerinde toplamda 29 maçta görev aldı.



SÖZLEŞMESİ 2029'DA SONA ERİYOR

Mawissa, güçlü fiziğiyle rakip forvetleri zorluyor. Boyu 1.84 mt. olmasına rağmen hava toplarındaki üstünlüğüyle de dikkatleri çekiyor. Sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.