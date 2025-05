Nigel’dan Kobe’ye duygusal mesaj

Fenerbahçe Beko'nun ABD'li yıldızı Nigel Hayes-Davis şampiyonluğun ardından 2020 yılında vefat eden Lakers efsanesi Kobe Bryant'a final öncesi attığı mesajı paylaştı.

Nigel Hayes mesajında, "Yarın EuroLeague finali var ve şunu düşünüp duruyorum; Kobe olsaydı ne yapardı? Bir şekilde burada olduğuna inanıyorum, hala bizimlesin. Seninle üniversitede tanıştım, Bucks maçından sonraydı, son yılındı. Her basketbolcu gibi sana söylemiştim, senin gibi olmak istiyordum. Bana 'Çok çalışmaya devam et, orada olacaksın' demiştin. Basit sözler ama hayatımı değiştirdi. Bunu ekran koruyucum bile yaptım. Senin sözünü röportajlarımda sıklıkla kullanıyorum. 'Mamba Mentalitesi' ruhu yaşamaya devam ediyor. Eğer şampiyon olursak ve MVP seçilirsem bunu paylaşacağım. Belki birilerine ilham verir. Biliyorum bana cevap veremeyeceksin ama sana her şey için çok teşekkür ederim" ifadeleri yer aldı.