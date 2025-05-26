Dursun Özbek’ten F.Bahçe’ye gönderme: İyilerin kötülere karşı zaferi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yenikapı Festival Alanı'nda açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın bu ülkenin umudu olduğunu söyleyen Özbek, "G.Saray insanların içindeki mutluluk ve pozitif enerjidir. Galatasaray bu coşkuyu hak ediyor. İnşallah önümüzdeki sene Avrupa'da başarıyı getirmek istiyoruz" dedi.

F.Bahçe'ye gönderme yapan Özbek, "Sadece bir şampiyonluğu kutlamıyoruz. İyi insanların karşısına çıkan tüm kötülüklere karşı zaferi kutluyoruz" diye konuştu. Osimhen'le konuştuklarını söyleyen Özbek, "Bu tek taraflı bir karar değil. Onun da bazı kararlar alması gerekiyor"diye konuştu.