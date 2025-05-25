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Ogbu sürprizi! Beşiktaş Slavia Prag'ın stoperini gündemine aldı

Siyah-Beyazlılar, 25 yaşındaki Igoh Ogbu’nun menajeri ile önümüzdeki günlerde temaslarda bulunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025
Ogbu sürprizi! Beşiktaş Slavia Prag’ın stoperini gündemine aldı

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Beşiktaş stoper hattına transfer yapmak için harekete geçti. Siyah-Beyazlılar, listesine birçok oyuncuyu eklerken sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Kara Kartal'ın Çekya Ligi takımlarından Slavia Prag'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı stoper Igoh Ogbu için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun menajeriyle önümüzdeki günlerde temas kuracağı ve transfer şartlarının masaya yatırılacağı belirtildi. Son yıllarda büyük bir çıkış yakalayan ve piyasa değeri 10 milyon Euro olan Ogbu, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyeti ile dikkatleri çekiyor.

PAULISTA AYRILABİLİR
Başarılı savunma oyuncusu, 2023 yılında Lillestrom'dan Slavia Prag'a 2.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. Bu sezon 33 karşılaşmada görev alan Igoh Ogbu, 2 gol atarken 1 asist yaptı.

Siyah-Beyazlılar'ın stoper hattına 2 takviye yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista'nın Corinthians'a transferi söz konusu. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de Paulista'nın takımdan ayrılmasına sıcak baktığı gelen haberler arasında.

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