Fransızlar İsmail Yüksek için yarışta

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İsmail Yüksek, Fransa Ligi'nin dev ekiplerinin kıskacında. Marsilya ve Lyon'un tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ve maddi şartların konuşulduğu iddia edildi.

İsmail Yüksek'in menajeriyle temasa geçen iki kulübün sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif sunması bekleniyor. Fransız devleri, 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

Sarı-Lacivertliler'in bonservis beklentisinin 15 milyon Euro olduğu öğrenildi. 2020 yılında beri Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Yüksek'in sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Milli yıldız bu sezon 28 maçta forma giyerken 2 asist üretti.