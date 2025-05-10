Beşiktaş’ta Man ve Fabio Silva radara girdi!

Genç, dinamik ve üretken bir hücum hattı için Siyah- Beyazlılar'ın transfer listesini oluşturmaya başladığı öğrenildi. Serie B ekiplerinden Parma'nın 26 yaşındaki Rumen yıldızı Dennis Man ile İngiltere Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'un genç santrforu Portekizli Fabio Silva'nın gündeme alındığı öne sürülüyor. Dennis Man hem kanatta hem de forvet arkasında oynayabiliyor. 22 yaşındaki santrfor ise Beşiktaş'ın uzun süredir aradığı pivot profiline uygun görünüyor. Kulüp yönetiminin iki futbolcuyu mercek altına aldığı aktarılan bilgiler arasında.

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