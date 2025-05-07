Büyük bir gurur yaşıyoruz

Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, İtalya'da düzenlenen Euro- Cup 2026 Ön Eleme Turnuvası'nda tüm maçları kazanarak şampiyonluğa ulaştı ve gelecek sezon Avrupa'da bir üst ligde ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.



Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, "Takımımızın, Avrupa arenasında kazandığı şampiyonluk bizler için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı oldu. Engelli bireylerin spora kazandırılması ve toplumsal farkındalığın artırılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

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