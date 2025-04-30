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Marsilya’nın gözü Oğuz’da

Marsilya’nın bu sezon Sarı-Lacivertli formayla dikkatleri çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgilendiği ve sezon sonu Kanarya’ya teklif yapmayı planladığı öğrenildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :30 Nisan 2025
Marsilya’nın gözü Oğuz’da

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Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla ön plana çıkan isimlerden biri olan Oğuz Aydın Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girmeye devam ediyor. 24 yaşındaki kanat oyuncusunu Marsilya'nın yakından takip ettiği öğrenildi. TEKLİF GELEBİLİR

Fransız ekibinin yetenekli kanat oyuncusunu kalan maçlarda da izleyip Sarı-Lacivertliler'e sezon sonunda teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında. Bu sezon Portekizli hoca Mourinho'nun özellikle üçlü sistemde kanat beki olarak tercih ettiği 24 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıktı.

TALEBİ 20 MİLYON EURO
Oğuz Aydın söz konusu karşılaşmalarda 6 gol, 8 asiste imza atarak 14 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan yıldız futbolcuya güncel verilere göre 8 milyon Euro değer biçiliyor. Fenerbahçe'nin ise Oğuz Aydın için 20 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı da gelen haberler arasında.

SÜPER LİG A.Ş. KURULUYOR
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "Bugünün en önemli kazanımı, Lig A.Ş. mi dersiniz onun kurulmasına dair karar çıkartıldı" diye konuştu


LIVAKOVIC NEOM'UN RADARINDA
Fenerbahçe'nin
Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ile ilgili Suudi basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Yeni sezonda Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek Neom'un kaleci transferi yapacağı ve belirlenen isimler arasında Manchester United'ın Kamerunlu file bekçisi Andre Onana ve Livakovic'in de bulunduğuöne sürüldü. Bu sezon 30 maçta sahaya çıkan 30 yaşındaki kaleci 36 gol yedi.

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