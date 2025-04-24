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Davitashvili iddiası: Beşiktaş kanat transferi için rotasını Fransa'ya çevirdi!

Siyah-Beyazlılar’ın Saint-Etienne forması giyen 24 yaşındaki Gürcü futbolcu ile ilgilendiği ve sezon sonu bir girişim yapacağı öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Nisan 2025
Davitashvili iddiası: Beşiktaş kanat transferi için rotasını Fransa’ya çevirdi!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Kartal'ın Fransa Ligue 1 ekibi Saint-Etienne'de forma giyen Gürcü kanat oyuncusu Zuriko Davitashvili ile ilgilendiği öne sürüldü.

Siyah-Beyazlılar'ın kümede kalma mücadelesi veren Fransız ekibinin yıldız ismini yakından takip ettiği ve sezon sonunda oyuncu için bir girişimde bulunabileceği öne sürülüyor. Yüksek top tekniği ile dikkatleri çeken Gürcü futbolcu bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 30 maçta 7 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Takımıyla 2028 yılına kadar kontratı bulunan Davitashvili'ye güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor. Gürcistan Milli Takımı ile de 46 maça çıkan yetenekli kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda ülkesi adına 6 gol kaydetti.

KONDİSYON ÇALIŞMASI
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

GENÇLERE 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Beşiktaşlı futbolcular Necip Uysal, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu, Fulya'da U-11, U-12 ve U-13 Takımlarının sporcularına 23 Nisan dolayısıyla sürpriz yaptı. Sürpriz ziyarette; Yönetim Kurulu Üyeleri Çağatay Abraş, Mustafa Mollaoğlu ve Merve Öztopaloğlu yer aldı. Bir anda yıldız isimleri karşılarında gören gençler büyük bir mutluluk yaşadı. Genç oyuncularla futbol oynayan yıldızlar çeşitli hediyeler verdikleri genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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