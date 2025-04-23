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Okan Buruk şampiyonlukla ilgili temkinli konuştu!

Buruk, “Şampiyonluk yarışında avantajlıyız ama daha çok maç var. Konsantrasyon diyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Nisan 2025
Okan Buruk şampiyonlukla ilgili temkinli konuştu!

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonrası açıklmalarda bulundu. Buruk,"Kupayı kazanmak önemli. Ligin yanında bunu da götürmek önemli. 2 senedir bunu yapamamıştık. 3. senede bunu yapıyoruz. Final heyecanını yaşayacağız" diye konuştu.

DAHA DA FARKLI OLABİLİRDİ
Buruk, "Son maçlara bakınca rakiplerimize çok pozisyon vermedik. Pas trafiğimiz çok iyiydi, sahaya doğru yerleştik. Baskıyı hep kırdık ve kolay bir şekilde kırdık. Çok kolay bir şekilde rakip kaleye gittik. Kaçırdığımız pozisyonları atsak daha farklı da olabilirdi" ifadelerini kullandı.

ÇİZGIMİZİ YUKARIYA TAŞIDIK
Deneyimli çalıştırıcı," Şampiyonluk yarışında bir avantajımız var ama daha çok maç var. Yukarıya giden bir çizgimiz var, bugün o çizgiyi de biraz daha yukarıya çektik. Galatasaray camiasına 'konsantrasyon' diyorum" dedi.

MERTENS 3 ASİSTLE ŞOV YAPTI
Aslan'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens yaptığı 3 asistle farklı kazanılan maçta önemli rol oynadı. 37 yaşındaki yıldız Osimhen, Sallai'nin 2. golü ve Yusuf Demir'in attığı son golün hazırlayıcısı oldu.

2 KUPAYA DA TALİBİZ
Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Yunus Akgün maç sonrası açıklamalarda bulundu. Yunus,"Takım arkadaşlarımı kutluyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir sonuçla finale kaldık. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. İki kupayı da istiyoruz. Finale çıktık, son bir maç kaldı. Yükselen bir performansımız var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Her maça final olarak bakıyoruz. İnşallah böyle devam edip iki kupayı da almak istiyoruz" dedi
Maça ilk 11'de başlayan yetenekli kanat oyuncusu 59'da yerini Ahmed Kutucu'ya bıraktı.

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