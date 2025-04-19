Dünyanın en modern tesisleri burada! Bakan Bak Zeytinburnu Spor Merkezi açılışına katıldı

Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılışı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, buradaki sahalarda futbol oynaması, İstanbul'un dört bir yanında sporla iç içe olması nedeniyle spora ayrı bir destek veriyor. Dünyanın en modern stadyumları Türkiye'de. Pek çok tesis yapılıyor. Zeytinburnu'nda Avrupa'nın ve dünyanın en modern iki büyük tesisi var. Birisi, açılışının geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldığı Basketbol Gelişim Merkezi. Yine Avrupa'nın en önemli buz tesisi olan Buz Adası da Zeytinburnu'nda" ifadelerini kullandı.