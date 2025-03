Kahveci 8 sezon sonra kariyerindeki ikinci kara tablo ile yüzleşti!

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de kariyerinin en kötü ikinci sezonunu yaşıyor... Milli yıldız Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile çıktığı 18 maçta gol atamadı. 29 yaşındaki futbolcu bu 18 maçta 619 dakika süre aldı. İrfan Can, 2016-2017'de Başakşehir'le 12 maçta 445 dakika oynamış ve kariyeri adına en az süreyi almıştı. Kahveci en az süre aldığı sezonda bile 1 gol atma başarısı göstermişti.



Tecrübeli futbolcu, Mourinho ile birlikte en az süre aldığı sezonlardan ikincisini yaşadı ama gol atamadı. Bunun sonucunda ise Kahveci 8 sezonun ardından ligde kariyeri adına kara bir tablo ile karşı karşıya kaldı. İrfan Can, Fenerbahçe'ye 2021'in devre arasında katılmıştı. Yarım sezon Sarı-Lacivertliler'de 12 maçta forma şansı bulan futbolcu, 670 dakika sahada kalarak bu yıldan daha fazla süre almıştı.



Sarı-Lacivertli futbolcu kariyerinin en parlak dönemini İsmail Kartal dönemindeki Fenerbahçe'de sergilemişti. 31 maçta 12 gol 8 asist yapan İrfan Can, 2024 dakika süre almayı başarmıştı. Tüm Süper Lig kariyerinde 299 maça çıkan İrfan Can 41 gol atarak 45 asist üretti. Öte yandan Kahveci'nin Milli Takım'ın son Macaristan maçlarındaki doğrudan skoru etkileyecek performansı çok beğenilmişti.



Irfan Can, İsmail Kartal döneminde gösterdiği üstün performansla 12 gol kaydetmeyi başarmıştı. Milli yıldız bu sezonki oyunuyla yokları oynuyor.

Fener'in milli gururu A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda eşleştiği Macaristan'ı her iki maçta toplamda 6-1'lik skorla yenerken ağları sarsan İrfan Can, Fener'in gururu olmayı başardı.

