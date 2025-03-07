Fenerbahçe İtalya’dan şen dönüyor!

Fenerbahçe EUROLEAGU'de galibiyet serilerine devam ediyor. Sarı-Lacivertliler Fransa'dan sonra İtalya'dan da zaferle dönüyor. Kanarya, Olimpia Milano'yu deplasmanda 100-76 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.



Maça hızlı bir başlangıç yapan Kanarya ilk periyodu 24-19 devreyi de 53-37 önde kapatmayı başardı. Karşılaşmanın 3. periyodunu 76-53 üstünlükle geçen Fenerbahçe 4. periyotta da rakibine şans tanımayarak karşılaşmadan 100-76 galip ayrıldı. Sarı-Lacivertliler ligde 19. galibiyetini elde ederek önemli bir başarı elde etti.

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