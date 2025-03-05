Galatasaray’ın Teknik Direktörü Okan Buruk’tan iddialı sözler: Bizi kimse tutamaz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk takımın son dönemdeki performansı ile ilgili TV100'e açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, "Galatasaray olarak krizde falan değiliz. Üzerimizde yoğun bir dönemden geçmenin yıpranmışlığı var. Ocaktan beri 17 maç oynayınca yorulduk, mental açıdan hırpalandık ama zor süreci atlattık" dedi.



Buruk, "Biz geçen sezon aynı dönemde 2 puan öndeymişiz, şimdi 4 puan öndeyiz. Avantaj bizde. Avrupa'daki başarısızlığı kabul ediyorum ama ligde durumumuz belli. Başarısız değiliz" diye konuştu.



Buruk,"Kimse haksızlık etmesin bu takıma. Dünyanın en iyi takımı Real Madrid bile bu sezon 10 maç kazanamamış. Biz ligde yenilgisiz giden tek takımız. Rakipler ne yaparlarsa yapsın, biz gene şampiyon olacağız. Haftada tek maç oynayacak olmanın avantajı da bizim dinlenmemizi sağlayacak. Bu saatten sonra Galatasaray'ı kimse tutamaz" ifadelerini kullandı.



O ZAMAN GÖRECEĞİZ

Buruk, istifa çağrılarıyla ilgili "İsteyen istediğini yazsın. Galatasaray şampiyon olduğunda bunları yazanları o zaman göreceğiz" dedi.