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Trabzonspor’un başarılı savunmacısı Pedro Malheiro: "Büyük hedeflere ulaşmak istiyorum"

Trabzonspor’un başarılı savunmacısından Portekiz basınına önemli açıklamalar. Pedro Malheiro “Kariyerimde büyük hedeflere ulaşmak istiyorum” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mart 2025
Trabzonspor’un başarılı savunmacısı Pedro Malheiro: Büyük hedeflere ulaşmak istiyorum

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Pedro Malheiro, Trabzon'daki yaşamı ve gelecekteki hedefleri hakkında Portekiz basınına konuştu. Bordo-Mavili formayla unutulmaz anlar yaşadığını belirten 24 yaşındaki futbolcu, kariyerinde daha büyük hedeflere ulaşmak istediğini vurguladı. Sezon başında Boavista'dan transfer edilen Portekizli savunmacı Türkiye'ye beklediğinden daha hızlı adapte olduğunu ifade ederek "İlk günden itibaren her şey harikaydı. Kulüpte herkes beni çok iyi karşıladı. Bu da adaptasyon sürecimi kolaylaştırdı. Kısa sürede takıma alıştım ve sahada kendimi göstermeyi başardım. Trabzon'da kendimi çok iyi hissediyorum. İnsanlar bana sıcaklıkla yaklaşıyor" dedi.

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