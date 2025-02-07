Galatasaray ile Lens arasında Frankowski pazarlığı!

Galatasaray'da transferde gaza bastı. Fransa Ligi ekiplerinden Lens'te forma giyen Przemyslaw Frankowski, transfer gündeminin önemli isimlerinden biri haline geldi. Polonya medyasındaki haberlere göre, Galatasaray, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Fransız kulübü Lens, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Przemyslaw Frankowski için 7 milyon Euro bonservis bedeli istedi. Temaslar ve pazarlıklar sürüyor... Sarı-Kırmızılılar'ın bu transfer için 5 milyon Euro'ya kadar çıktığı ve transferi bitirmek istediği öğrenildi.

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