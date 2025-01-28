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15 milyon Euro'luk imza! Anderson Talisca Fenerbahçe'de

İstanbul’a dün akşam gelen Talisca 1.5 yılda 15 milyon Euro garanti ücret alacak. Brezilyalı yıldızı çok sayıda taraftar karşıladı. 94 numaralı formayı giyen Talisca taraftara üçlü çektirdi. Yıldız oyuncu bugün sağlık kontrolü sonrası resmi imzayı atacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Ocak 2025
15 milyon Euro’luk imza! Anderson Talisca Fenerbahçe’de

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    Ve Fenerbahçe Talisca'ya sonunda kavuştu. Sarı-Lacivertliler'in transferi için uğraştığı Brezilyalı yıldız dün akşam ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Talisca'yı çok sayıda taraftar ve Sportif Direktör Mario Branco karşıladı.

    94 numaralı formayı giyen yıldız oyuncu taraftarı selamladıktan sonra üçlü çektirdi. Talisca bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzalayacak. Al Nassr kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Talisca, Fenerbahçe'ye bonservisiyle transfer olacak. Yıldız futbolcu 1.5 yıllık imza atacak.

    Ancak sözleşmede performansa bağlı olarak 1 yıllık opsiyon da bulunacak. Türk futbol tarihinin en pahalı sözleşmelerinden birisine sahip olacak olan Talisca, 1.5 yılda 15 milyon Euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcuya imza parası ödeneceği ve sözleşmede bazı bonus maddelerinin de olduğu ifade edildi.

    TARAFTARA ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
    7 yıl sonra Avrupa'ya geri dönen Talisca'yı çok sayıda taraftar ve Sportif Direktör Mario Branco karşıladı. 94 numaralı formayı giyen Talisca taraftara üçlü çektirirken çok büyük ilgi gördü.

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