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Talisca geliyor! Menajeri parasal sorunları çözerek transferin önünü açtı

Talisca’nın menajerinin Al-Nassr’dan alacaklarını tahsil edecek olmasıyla Fener transferde mutlu sona geldi. Brezilyalı yıldızın hafta sonu İstanbul’da olacağı öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Ocak 2025
Talisca geliyor! Menajeri parasal sorunları çözerek transferin önünü açtı

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    Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe, zincirin ilk halkasını Anderson Talisca'yla atmaya hazırlanıyor. Brezilyalı futbolcunun hafta sonu İstanbul'a gelip imza atacağı öne sürülüyor.

    Riyad'a giden yıldız futbolcunun menajerinin Al-Nassr'dan 1.5 yıllık alacaklarını tahsil edecek olması transferin önünü açtı. Sarı-Lacivertliler'in Talisca'yı zorunlu satın alma opsiyonlu kadrosuna katacağı gelen bilgiler arasında. Bunun sonucunda 30 yaşındaki 10 numaranın yıllık 12 milyon Euro'luk maaşının yarısı ödenecek.

    19 MAÇTA 8 GOL KAYDETMİŞTİ
    Fenerbahçe oyuncunun bonservisini ise 5-6 milyon Euro civarında bir bedelle alabilecek. Talisca'nın güncel fiyatı 12 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

    Al-Nassr ile 30 Haziran 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli sol ayak, tüm kulvarlarda çıktığı 19 maçta 8 gole imza atmıştı. Öte yandan Anderson Talisca'nın sosyal medya hesabından Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuları Fred ve Rodrigo Becao'yu takibe alması da geçtiğimiz günlerde daha gelmeden büyük yankı uyandırmıştı.

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