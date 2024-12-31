Tüm gözler Nelsson’da! Düzelme olmazsa tecrübeli stoperle ayrılık süreci başlayacak

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de Victor Nelsson. Okan Buruk, Danimarkalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Ayın 13'üne kadar bir süremiz var. Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor. Antrenman performansını biraz daha yukarı çekmesini istiyorum" demişti.

Bu sözlerin ardından Nelsson'un idmanlarda nasıl bir performans vereceği merak konusu. Eğer bir düzelme olmazsa tecrübeli stoperle ayrılık süreci başlayacak.