PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Tüm gözler Nelsson'da! Düzelme olmazsa tecrübeli stoperle ayrılık süreci başlayacak

Okan Buruk’un, "İdman performansına bakacağım" dediği Danimarkalı stoperin nasıl bir görüntü sergileyeceği merak konusu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024
Tüm gözler Nelsson’da! Düzelme olmazsa tecrübeli stoperle ayrılık süreci başlayacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan isimlerden birisi de Victor Nelsson. Okan Buruk, Danimarkalı yıldız için yaptığı açıklamada, "Ayın 13'üne kadar bir süremiz var. Ondan sonra da ayrılmak mı istiyor, kalmak mı istiyor onu konuşmamız gerekiyor. Antrenman performansını biraz daha yukarı çekmesini istiyorum" demişti.

    Bu sözlerin ardından Nelsson'un idmanlarda nasıl bir performans vereceği merak konusu. Eğer bir düzelme olmazsa tecrübeli stoperle ayrılık süreci başlayacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Uçak kazalarının artmasındaki 5 neden! Schumann Rezonansı gizli tehdit mi?
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak
    Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile görüştü
    Çinli Hackerlar ABD Hazine Bakanlığı’na sızarak gizli belgeleri çaldı
    Dakika dakika Güney Kore’deki uçak kazasına neler yaşandı?
    Ünlü isimlerin 2024 yılında servetleri arttı! Meryem Uzerli, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ’un mal varlığı dudak uçuklattı
    Eriksen Aslan’ın masasında! Danimarkalı yıldıza kulüp arayan menajerler Galatasaray’ın kapısını çaldı
    Araç sahipleri dikkat: MTV kararı Resmi Gazete’de! Kim ne kadar ödeyecek?
    Yeni Suriye ordusunun askeri kademesi şekilleniyor: Yabancı muhalifler general ve albay rütbesine yükseltildi
    Biden’dan giderayak tehlikeli manevra: Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım talimatı verdi
    Münbiç -Tişrin hattında sıcak saatler! SMO PKK/YPG’ye kök söktürüyor... Kare kare mıntıka temizliği
    Sırrı Süreyya Önder’den İmralı açıklaması! Öcalan’la ne konuştular? Eski süreçlerden çok daha umutluyum, kapsamlı açıklama yapacağız
    Türkiye’nin önemine dikkat çekti! Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis’den itiraf dolu sözler
    Fenerbahçe’den dev sürpriz! Medina yerine eski yıldız geliyor
    İran resmen doğruladı: İtalyan gazeteci Cecilia Sala gözaltında! Rehine pazarlığı iddiası