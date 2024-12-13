Serdar Topraktepe: "Şansımızı sonuna kadar zorlayacağız"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe Bodo-Glimt maçından sonra açıklamalarda bulundu. Siyah- Beyazlı hoca, "Sakat ve cezalı oyuncularımız nedeniyle buraya dar bir kadroyla geldik. Buna rağmen maça çok iyi başladık. İlk golden sonra da ciddi pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Sonra 2 basit gol yiyerek galibiyeti koruyamadık. Oyuncularımın mücadelesinden her şeye rağmen memnunum. Bir üst tura çıkmak için kalan 2 maçta şansımızı sonuna kadar zorlayacağız. Takımıma güveniyorum. Ümitsizliğe gerek yok" diye konuştu.

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