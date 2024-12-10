Malmö maçı öncesi 6 sakat, 2 eksik!

Galatasaray'da Malmö ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi sakat oyuncuların çokluğu canları sıkıyor. Sarı- Kırmızılı takımda sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Ismail Jakobs, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in forma giymeleri beklenmiyor. UEFA Listesine adları yazılmayan Yusuf Demir ve Rolland Sallai de statü gereği takımdaki yerini alamayacak.

JAKOBS'TA UMUT IŞIĞI

Sakatlığını büyük oranda atlatan ve Trabzonspor maçında forma giymesi beklenen Jakobs'un takımda çok sayıda eksik olması nedeniyle Malmö ile oynanacak maçta da forma giyebileceği de gelen haberler arasında.