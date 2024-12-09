Kayıp aranıyor! Fred Santos en çok eleştirilen isimlerin başında

Bu sezon yokları oynayan Fred Santos, geçen sene gösterdiği performansla Sarı- Lacivertli takımın vazgeçilmezleri arasındaydı. Son kaybedilen Beşiktaş derbisinde Fred, Fener'de en çok eleştirilen isimlerin başında geldi.

Tecrübeli futbolcu, geçen yıl 35 maçta; 3 gol ve 8 asiste imza atmıştı. Fred, bu sezon toplamda oynadığı 18 resmi karşılaşmada; 4 gol ve 5 asiste katkı verse de saha içindeki mücadelesi ile geçen yılı mumla aratıyor. Fenerbahçeliler baskı yapan ve top kesen eski Fred'i sahada göremiyor.