İşte büyük takım refleksi! Beşiktaş Fenerbahçe’yi yendi

Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek, "Ben her zaman büyüğüm" dedirtti. Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve lider Galatasaray'ın 13 puan gerisine düşen Siyah-Beyazlılar buna rağmen Fenerbahçe gibi bir dev karşısında kenetlenerek galibiyete uzandı. Başta stoper sıkıntısı olmak üzere kadroda birçok zafiyet yaşayan Kartal yönetimdeki krize de aldanmayarak 5 maçlık kazanamama serisine Fenerbahçe karşısında son vermeyi başardı.

KAPTANLAR GALİBİYET ANDI İÇTİ



Maçtan önce bir araya gelen kaptanlar takımla birlikte galibiyet andı içerken güçlü rakipleri karşısında sınırlı güçlerine rağmen her şeylerini ortaya koydu. Fenerbahçe karşısında aradaki puan farkını dikkate almayarak tarihlerine yakışır bir mücadele veren Siyah-Beyazlılar çok önemli bir galibiyet elde ederek kara bulutları bir anda dağıttı.

TAYYİP TALHA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta stoper sakatlıklarına bir yenisi daha eklendi. Maçın 69. dakikasında Tayyip Talha Sanuç rakibiyle girdiği mücadele sonrasında kendisini yer buldu. Bunun üzerine Tayyip Talha oyundan çıktı. Genç oyuncunun durumu bugün netlik kazanacak.

Bende yetenek yok mücadele var

Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi sonrasında konuşan Svensson F.Bahçe derbisine çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Yıldız oyuncu, "İyi mücadele ettik iyi savaştık. Kendimi hep hazır tutmaya çalıştım. Bende yetenek yok mücadele etmem gerekir. Ben kalbimle oynamaya ve her gün hazır olmaya çalışıyorum. Maximin çok hızlı bir oyuncu. Ona karşı çok konstantre oynamam gerekiyordu" ifadesini kullandı.



EMİRHAN DAMGA VURDU

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emirhan Topçu maçın 10. dakikasında Dzeko'nun yaptığı vuruşta top ağlarla buluşmak üzereyken yetişen Emirhan Topçu çizgi üzerinden topu çıkararak mutlak bir golü önlemiş oldu. 31'nci dakikada da Saint Maximin vuruşunda Emirhan topa ayağıyla müdahalede bulunarak topun kornere çıkmasını sağladı. Emirhan maçtan sonra, "Adalemde ağrı ile maça devam ettim. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık. Doğru işler yaptıysam ne mutlu bana" dedi.