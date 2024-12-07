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Kayıp fırtına! Trabzonspor 90’da yediği golle Kasımpaşa’ya yakalandı

Trabzon evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak taraftarını yine üzdü. 32. dakikada Edin Visca'nın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 36'da Malheiro'nun Uğurcan'a kısa pasında araya Nuno da Costa girdi. Uğurcan, Kasımpaşalı oyuncuyu düşürünce hakem faul düdüğünü çaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Kayıp fırtına! Trabzonspor 90’da yediği golle Kasımpaşa’ya yakalandı

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Trabzon evinde Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalarak taraftarını yine üzdü. 32. dakikada Edin Visca'nın şutu üst direğe çarparak dışarı çıktı. 36'da Malheiro'nun Uğurcan'a kısa pasında araya Nuno da Costa girdi. Uğurcan, Kasımpaşalı oyuncuyu düşürünce hakem faul düdüğünü çaldı. Zorbay Küçük VAR'a danıştıktan sonra penaltı kararı verdi. Penaltıyı Cafu gole çevirdi. 72'de Banza inanılmaz bir gol kaçırdı. Kongolu golcü kale önünden topu kaleci Gianniotis'i nişanladı. 76'da Rodrigues'in Enis Destan'a topsuz alanda yaptığı faul sonrası hakem VAR'a da danışarak penaltı noktasını gösterdi. Banza penaltıyı gole çevirdi: 1-1. 81'de Malheiro'nun ortasında Nwakaeme topu kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 90+1'de Nuno da Costa maçın skorunu belirledi: 2-2


Kasımpaşa maçı sonrası konuşan Şenol Güneş, "Bu takımın daha iyi sonuçlar alacağını biliyorum" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oynadığımız oyun, başarılı olacağımızı gösteriyor. Bu takımın daha iyi sonuçlar alacağını biliyorum. Şu ana kadar kaybettiğimiz puanlar olağanüstü. Benim için de takım için de olmayacak bir durum" dedi.


Kasımpaşa, 38'de Cafu'nun penaltı golüyle öne geçti. Trabzon, 79'da Banza (pen.) ve 82'de Nwakaeme ile sevindi. Son sözü 90'daD a Costa söyledi.

SIMON BANZA'YA TARAFTARDAN TEPKİ

Fırtına'nın Kongolu golcüsü Simon Banza, Kasımpaşa maçında penaltıdan ağları havalandırdı. Süper Lig'de 9. golüne ulaşan yıldız golcü, bu gollerin 5'ini penaltıdan kaydetti. Kasımpaşa maçında iki yüzde 100 gol pozisyonundan yararlanamayan Banza'ya taraftarlar tepki gösterdi.

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