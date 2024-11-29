Devler Talisca için kapışıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferi için yarışıyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için Al-Nassr'ın 30 yaşındaki 10 numarası Talisca ile görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşma sağlamıştı. Futbol AŞ. Başkanı olan Hüseyin Yücel'in Sambacı yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta toplamda 80 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı Talisca, 37 gol atarken 14 asist yaptı. 51 gole katkı verdi. Toplamda 51 gole katkıda bulundu. Talisca'nın transfer döneminde kulübünden kesin olarak ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Talisca savaşından kimin galip çıkacağı büyük bir merakla bekleniyor.