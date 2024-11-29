PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Devler Talisca için kapışıyor

Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş da Talisca için devreye girdi. Ocak’ta Suudi Arabistan kulübünden ayrılması beklenen Brezilyalı için 2 kulübün girişimlerine hız verdiği öğrenilirken savaşı kimin kazanacağı merakla bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024
Devler Talisca için kapışıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş ve Fenerbahçe Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın transferi için yarışıyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe, Ocak ayı transfer dönemi için Al-Nassr'ın 30 yaşındaki 10 numarası Talisca ile görüşme gerçekleştirmiş ve anlaşma sağlamıştı. Futbol AŞ. Başkanı olan Hüseyin Yücel'in Sambacı yıldızı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ta toplamda 80 karşılaşmaya çıkan Brezilyalı Talisca, 37 gol atarken 14 asist yaptı. 51 gole katkı verdi. Toplamda 51 gole katkıda bulundu. Talisca'nın transfer döneminde kulübünden kesin olarak ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki Talisca savaşından kimin galip çıkacağı büyük bir merakla bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’de muhalifler Esad rejimi ve İran milislerini vuruyor | Halep’te kilit noktalar ele geçirildi! Devrim Muhafızları komutanı Pourhashemi öldü
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur’luları Ocak’ta ne bekliyor? Formüllere göre en düşük ödeme ne kadar olacak?
TRT
Çekya’da dev zafer! Fenerbahçe Slavia Prag’ı 2-1 yendi
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! 6 ilin emniyet müdürü değişti
Telefon dolandırıcılığına son! BTK’dan yeni düzenleme: 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
Türk Telekom
Bodrum’da villa için ağaçları katleden Suavi’ye Yücel Arzen’den besteli tepki
Ticaret Bakanlığı’ndan sahte altınla kara para dümeni iddialarına yanıt
GSS prim borcu olanlar dikkat! Meclis’ten geçti! 1 Ocak 2015 detayı | GSS prim borcu silindi mi?
Lübnan’dan direniş mesajı: Gözler üzerinizde eller tetikte
Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık’tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Halep operasyonunun arka planı Takvim.com.tr’de! Rusya, İran ve rejimin saldırıları bardağı taşırdı: Türkiye’den İdlib mutabakatı vurgusu
İBB bütçesini konserlere ve gezilere çarçur eden CHP’li Ekrem İmamoğlu ödeme yapmadı! Özel Halk Otobüsü sahipleri Saraçhane’de toplanıyor
İsrailli futbolcudan siyonist selamı! Beşiktaş maçında skandal
SON DAKİKA