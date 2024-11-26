Sosyal desteklere memur zammı

Devlet, ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal desteklerle yetişiyor. Bu desteklerin pek çoğunda tutarlar memur maaş katsayısına endekslenmiş durumda. Ocak ayında memur maaş katsayısında yaşanacak artış, bu desteklere de yansıyacak. Memur maaşlarına 2025'in ilk ayında yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak. Şu ana kadar oluşan verilere göre, zam oranı yüzde 1.87 enflasyon farkıyla yüzde 7.99'a ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran daha da artacak. Merkez Bankası'nın yüzde 44 olan 2024 yılı enflasyon tahminine göre memurların artışı yüzde 11.25'i bulacak. Bu oran sosyal destek ödemelerine şöyle yansıyacak:



- 65 YAŞ AYLIĞI: Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen destek 4 bin 181 liradan 4 bin 852 liraya ulaşacak.



- EVDE BAKIM AYLIĞI: Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 9 bin 77 lira tutarındaki evde bakım desteği de 10 bin 99 lira seviyesine yükselecek.



- ENGELLİ AYLIĞI: 18 yaşından küçük engelli yakınlarına ve yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 3 bin 338 liradan 3 bin 713 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 5 bin 7 liradan 5 bin 570 liraya ulaşacak.



- HASTALARA NAKDİ YARDIM: Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 9 bin 77 lira tutarındaki yardım da 10 bin 99 lirayı bulacak.



- AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri de okul öncesi için 4 bin 312 liradan 4 bin 797 liraya, ilköğretimde okuyan çocuk için 6 bin 468 liradan 7 bin 195 liraya, ortaöğretimde okuyan için 6 bin 899 liradan 7 bin 675 liraya, yükseköğrenimde okuyan için 7 bin 761 liradan 8 bin 634 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 4 bin 312 liradan 4 bin 797 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için ödeme de 3 bin 449 liradan 3 bin 837 liraya yükselecek.

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