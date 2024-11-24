SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Kartal çıkış arıyor

Son 3 maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, bugün Göztepe karşısında çıkış peşinde. Dolmabahçe’deki zorlu mücadele ise saat 19.00’da start alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024
Kartal çıkış arıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, 13. haftada Tüpraş Stadyumu'ndaki Göztepe maçıyla birlikte çıkış yakalamayı hedefliyor. Karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma öncesinde Sarı- Kırmızılılar; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ise; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. basamakta. Deplasmanda henüz kazanamayan İzmir ekibi, ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar da 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmenin peşinde.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde
Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa dezenflasyona zarar verir mi? PPK’nın kasım metninde 7 detay! Aralık ayında faiz indirimi mi geliyor?
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
Türkiye-Irak petrol hattı yeniden devreye giriyor! Günlük 1.4 milyon varil Türkiye’den uluslararası piyasaya akacak
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
Nöbetçi golcü iş başında! Galatasaray Bodrum FK’yı 1-0 yendi
Bakan Tunç’tan Rojin Kabaiş’in hakkında önemli açıklama: Ölüm sebebi mutlaka ortaya çıkacak
Kayyum sonrası Tunceli’de provokasyon: Terörün ’DEM’i ayaklanma çağrısı yaptı! Gözaltı kararı verildi
Galatasaray’a transferde büyük şok! 2 dünya devi devreye girdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da 4. Uluslararası STK Fuarı’nda önemli açıklamalarda bulundu
SON DAKİKA