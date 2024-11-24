Kartal çıkış arıyor

Beşiktaş, 13. haftada Tüpraş Stadyumu'ndaki Göztepe maçıyla birlikte çıkış yakalamayı hedefliyor. Karşılaşma bugün saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu zorlu karşılaşmayı Alper Akarsu yönetecek. Karşılaşma öncesinde Sarı- Kırmızılılar; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 6. sırada yer alıyor. Ev sahibi ise; 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5. basamakta. Deplasmanda henüz kazanamayan İzmir ekibi, ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar da 3 maçlık galibiyet hasretini bitirmenin peşinde.