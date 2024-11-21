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Antonio iddiası

West Ham United’ın 34 yaşındaki golcüsü Michail Antonio, Galatasaray’a önerildi. Okan Buruk bu teklife soğuk bakıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Kasım 2024
Antonio iddiası

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Galatasaray devre arası transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapmayı planlıyor. Menajerler golcü arayışında olan Sarı-Kırmızılılar'a hemen hemen her gün golcü öneriyor. Gündeme gelen son isim ise İngiltere Premier Lig'de West Ham United'ta forma giyen Michail Antonio. 2015 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 34 yaşındaki Jamaikalı golcünün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Menajerlerin Galatasaray'ın kapısını aşındırdığı ve Antonio'yu pazarlamaya çalıştıkları bildirildi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ise Antonio ismine soğuk baktığı ve transferi istemediği öğrenildi. Bu sezon West Ham United'ta 12 maçta forma giyen tecrübeli golcü 1 gol atarken 1 de asist yaptı. İngiltere dışını çıkmayan ve piyasa değeri 4 milyon Euro olan golcü futbolcu için şimdiye kadar 12.3 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Şimdiye kadar 21 kez Jamaika Milli Takım formasını giyen Antonio, 5 kez fileleri sarsmayı başardı. Tecrübeli oyuncu, santrafor bölgesi dışında her iki kanatta da görev yapabiliyor.

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