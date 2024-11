Bensu Soral evliliği hakkında konuştu!

Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, "Bir film heyecanımız vardı. Küçük bir tatil yaptım. Şimdi buralardayım" dedi. Çok sık projelerde yer almayan Soral, "Hep öyleydim. İş bittikten sonra 1-2 sene dinleniyorum. Hayatı kaçırmak istemiyorum. Yine aynısını yaptım. Setteyken sadece uyumaya vaktiniz oluyor. Çok bayıldığım iş olursa çalışırım" şeklinde konuştu.

"HER EVLİLİKTE VAR"

Yedi yıldır Hakan Baş'la evli olan oyuncu, "Bir dönem problem yaşamıştınız. Toplamda 10 yıldır birliktesiniz" sözlerine, "Çıkan haberler uzun sürdü. Aramızın kötü olduğu çok kısa bir an vardı. Haberler uzadı. Her evlilikte olabilecek şeylerdi. Belki de iyi ki yaşadık, şimdi kıymetimizi daha çok biliyoruz. Beraber güzel vakit geçiriyorsanız ilişki neden bitsin?" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KORKTUM"

Eşi Hakan Baş'ın rahatsızlığıyla ilgili Soral, "Doğuştan rahatsızlığı vardı. Çok şükür iyi... Çok kötü iki sene geçirdim. Bende de ona bir şey olacak diye korku oldu" diye konuştu. Çocukla ilgili sorulara oyuncu, "Bu işler kısmet. Bakalım hayırlısı" dedi.