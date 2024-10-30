Memura-emekliye yeni maaş

Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında enflasyon verileri belirleyici olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 6 zam ve 2024'ün ikinci yarısındaki TÜFE'nin yüzde 10'u aşan kısmı üzerinden fark verilecek.

GÖZLER 4 KASIM'DA

Şu ana kadar 3 veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 8.92 çıktı. 4 Kasım Pazartesi günü de Ekim ayı enflasyonu belli olacak. Böylece memurların ve emeklilerin zam oranı büyük ölçüde şekillenecek.

ZAM + ENFLASYON FARKI

Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek. Buna göre, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 3.13'ü, Ocak zammı da yüzde 9.31'i bulabilecek. Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yıl sonu enflasyonu yüzde 44.11 olarak tahmin edildi. Bu tahmin SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 15.53 olarak gerçekleşebileceğini ortaya koydu. Memurlar ve memur emeklileri buna göre yüzde 5.03 enflasyon farkı alacak. Ocak zammı da bu farkla yüzde 11.33'e ulaşacak.

EN AZ 43.984 TL

Artış için bir ipucu daha geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği FKB Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında gerçekleştirilen anketin sonuçları açıklandı. Ekim ayı TÜFE beklentisi yüzde 2.54 olurken, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 45.21 olarak tespit edildi.

Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 16.42 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 5.84'ü, zam oranı 12.19'u bulacak. En düşük maaş memurlarda 39 bin 205 liradan 43 bin 984, memur emeklilerinde 17 bin 588 liradan 19 bin 732 liraya yükselecek.

EK ARTIŞ OLUR MU?

Emekliler kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Bu oran kök aylıklara yansıtılacak. Emekliler zammın yansıtıldığı aylıklarını Ocak ayı ödeme döneminde hesabında görecek. Enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra emekliler için ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılacak. Refah payı, taban aylık artışı gibi uygulamalar bu kapsamda gündeme gelecek.