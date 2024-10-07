Emekliye Ekim fırsatı

Emeklilerin, dul ve yetimlerin yararlandığı banka promosyonunda fırsatlar bu ay da artarak devam ediyor. 'Emekliler Yılı' kapsamında harekete geçen bankalar, bir yandan promosyon kampanyalarına hız verirken, diğer yandan da sunduğu faydaları artırıyor. Emekliler 24 bin liraya varan ödeme alabiliyor. Ekim kampanyalarına göre; bankaların 10.000 liranın altı, 10.000- 14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası, 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve sunduğu fırsatlar şöyle...

KİM, NE VERİYOR?

AKBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Her otomatik fatura talimatına 500, toplamda 2.500 lira chip para. Maaş günü ile 4 gün öncesi arasında artı parayı faizsiz kullanma, ayda 2 kez ücretsiz limit üstü para çekme, ücretsiz havale-EFT imkanı.



ALBARAKA TÜRK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. 2 otomatik fatura talimatına 1.000, emekli yakınını getirene her kişi için 500, toplam en çok 3.000 lira ek ödül.



DENİZBANK: Bu yıl emekli olup ilk kez hesap açanlar için kampanya başlattı. 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyona ilaveten, MobilDeniz indirene 1.000, KMH edinene 1.000, kredi kartı alana 2.000, otomatik fatura talimatı verene 1.000-4.000 lira ödül.



GARANTİ BBVA: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Ayrıca ücretsiz limiti aşan nakit çekim imkanı, mevduat ve kredi fırsatları.



HALKBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Kredi kartı ile fatura ödemede yüzde 20, market harcamalarında yüzde 10, sağlık ve eczane harcamalarında yüzde 20, tiyatro ve sinema harcamalarında yüzde 50 indirim imkanı. Her birinde aylık en fazla 250 lira indirim oluyor.



ING: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Otomatik fatura talimatına 600, toplamda en fazla 3.000 lira. Turuncu Hesap kampanyası ile ek 2.000 TL nakit ödeme.



İŞ BANKASI: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca aidatsız kart, kasko kampanyası.



ŞEKERBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca özel kredi imkanları.



QNB FİNANSBANK: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda bin 200 liraya varan indirim. Özel kredi imkanları, diğer ATM'lerden ücretsiz para çekme, ücretsiz EFT ve TL havale, şubelerde işlem önceliği, emeklilere özel hat, ilk yıl aidatsız kart da var.



TEB: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca masrafsız EFT/ havale, aidatsız kredi kartı, başka ATM'lerden masrafsız para çekme, özel çağrı merkezi, mevduat ve kredi imkanları.



TÜRKİYE FİNANS: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Buna ilaveten emekli yakınını getirenlere her kişi için 250, toplamda en çok 2.500 lira. Ayrıca aidatsız kart, maaş yatmadan 3 gün önce ücretsiz 2 bin 500 liraya kadar para çekme, şubede işlem önceliği, kiralık kasada yüzde 50 indirim, ücretsiz FAST işlemi fırsatları bulunuyor.



YAPI KREDİ: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 lira promosyon. Buna ilaveten 2 yeni fatura talimatına 1.500 lira, kredi kartıyla 1.000 lira harcamaya 1.000 lira, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 lira ek ödül.



VAKIFBANK: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira promosyon. Ayrıca maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000, 12 ayda 12.000 liraya varan nakit ödeme fırsatı sunuyor.



ZİRAAT: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira. Ayrıca maaşını bankadan alan Bankkart müşterilerine kredi kartı veya banka kartı özelliği ile yaptıkları harcamalarda Bankkart lira kazanma fırsatı sunuyor. Bankkart alışverişlerinde toplam 1.000, sağlık harcamalarında 1.500, market alışverişlerinde 1.500 liraya varan imkan var.

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