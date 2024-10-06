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Sana güveniyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, gol sıkıntısı çeken En Nesyri ile özel olarak görüştü ve ona olan güvenini tekrarladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ekim 2024
Sana güveniyorum

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Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı En Nesyri, bir türlü istenilen patlamayı yapamadı. Faslı golcü, bu sezon 11 maçta görev alırken sadece 1 kez fileleri havalandırdı. Yıldız golcünün Göztepe maçından beri golü yok. Son oynanan Twente maçında da yokları oynayan ve morali bozuk olan En Nesyri'ye teknik direktör Jose Mourinho'dan destek geldi. Portekizli teknik adamın Faslı golcüyle bir görüşme yaptığı ve ona olan güvenini tekrarladığı öğrenildi. Mourinho'nun bu görüşmede, "Senin kalitenin farkındayım. Şanssız dönemlerimiz olabilir. Bunu aşacağına da yürekten inanıyorum. Sana inanıyorum ve güveniyorum. Eleştirilere kulağını kapa ve çok çalışmaya devam et" ifadelerini kullandığı öğrenildi. En Nesyri'nin görüşmeden memnun ayrıldığı bildirildi.

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