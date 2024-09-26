Milyonların hayatı değişecek

TBMM yeni yasama yılı için gün sayıyor. Faaliyetlerine 1 Ekim'de başlayacak olan TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor. Yasama yılı süresinde hem çalışma hayatına hem emekliliğe yönelik önemli reformların Meclis'e taşınması bekleniyor. İşte yeni yasama yılında Meclis'e sevk edilmesi beklenen düzenlemeler ve detayları...



ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK: Hazırlığı başlayan Bağ-Kur düzenlemesinin yeni yasama yılında Meclis'e taşınması bekleniyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de konuyla ilgili geçen hafta bir açıklama yaptı. Esnaf ve sanatkarların düzenlemeyi beklediğini, Meclis açılır açılmaz hayata geçirilmesini istediklerini duyurdu. Düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Burada kapsama 1 milyon küçük esnafın alınması bekleniyor.

Kapsama girecek esnafın '10 ve daha az kişi çalıştıran' şeklinde belirlenebileceği konuşuluyor. Düzenlemenin kapsamı çalışmaların tamamlanmasıyla belli olacak. Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.



EV KADINLARINA KOLAY EMEKLİLİK: Önümüzdeki dönemde ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için

de düzenleme yapılacak. Yeni yasama yılında hayata geçirilmesi beklenen bu düzenleme ile birlikte, isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. Mevcut asgari ücrete göre 6 bin 400 lira 80 kuruş olan en düşük isteğe bağlı sigorta priminin 2 bin 133 lira 60 kuruşu devlet tarafından karşılanacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.



MEMURLARA EK GÖSTERGE: Yeni yasama yılında hayata geçmesi beklenen bir düzenleme de memurlara ilişkin. 3600 ek göstergeye ilişkin yeni çalışmanın hızla tamamlanıp Meclis'e taşınması bekleniyor. Bu düzenlemeden, önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yararlanacak. 500 bini aşkın kişiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kapsamdaki emekli memurların aylıkları artacak, çalışan memurların ise hem emekli ikramiyeleri hem de emekli aylıkları yükselecek.



ESNEK ÇALIŞMA: Uzaktan ve esnek çalışmaya yönelik yeni modeller hayata geçirilecek. Konu, Orta Vadeli Program'da (OVP) da yer aldı. OVP'de, 2025'in ilk çeyreğinde, uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hayata geçirileceği belirtildi. İş Kanunu'nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile iş gücü piyasalarında güvenceli esnekliğin sağlanacağı kaydedildi.



MESAİ SAATLERİ MASADA: Dünyada gündemde olan mesai saatleri Türkiye'de de masada. Bu kapsamda pek çok ülkede uygulanan 4 gün mesai, 3 gün izin formülü ele alınacak. Hem yeni çalışma modellerinde hem de saatlerin düşürülmesinde meslekler ve sektörler arasında farklılıklar olabilecek.



ÇOK ÇALIŞANA YÜKSEK AYLIK: Emekliliğe yönelik bir reform da gündemde. Yeni OVP'de de bu reformun sinyali verildi. OVP'de konuyla ilgili "Sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok sistemde kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek sistemin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek" denildi. Bu reformun 2025 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesinin öngörüldüğü de belirtildi.



EMEKLİYE EK ZAM: 2025'in Ocak ayında emeklilerin maaşları artırılacak. Ancak 3 Ocak'ta belli olacak bu zam oranına ek iyileştirmeler de gündemde. Bu kapsamda refah payı ile zam oranının artırılması masaya yatırılacak. Ek artış kararı alınırsa bunun için bir yasal düzenleme yapılacak.



TARİH FARKINA AYAR

Emekli aylığının hesabında primler kadar başvuru tarihi de önem taşıyor. Yıl bitmeden emekli olmakla bir sonraki yılda emekli olmak arasında fark bulunuyor. İçinde olunan yılda emekli zammı güncelleme katsayısından (o yılın enflasyon oranı ve büyümesinin yüzde 30'unun toplamı) fazla ise o yıl emekli olmak daha avantajlı oluyor. Veriler bu yıl emekli olmanın 2025'te olmaktan daha avantajlı olacağını gösteriyor. Hatta bu yıl yüzde 30 civarında bir fark olacağı hesaplanıyor. Bu konuda da bir düzenleme yapılması bekleniyor.



ÇİFTE EMEKLİLİK 2025 SONUNDA

Yeni yasama yılında 8 önemli reformun Meclis'e taşınması beklenirken, 9'uncu adım olacak emeklilikte çift maaş düzenlemesinin ise bir sonraki yasama yılında Meclis'e taşınması bekleniyor. Bu kapsamda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi devreye alınacak. OVP'de konuyla ilgili "Otomatik Katılım Sistemi'nin işverenlerin de katkısı ile ikinci basamak emeklilik sistemine dönüşeceği Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi kurulacak" denildi. Yeni OVP'de reformun 2025 yılının son çeyreğinde hayata geçirileceği öngörüldü. Ancak tarihin öne çekilmesi de söz konusu olabilecek.

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