Mourinho’ya sert cevap

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farklı kazandıkları Çaykur Rizespor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. 'Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, Galatasaray'a karşılık pozitif ayrımcılık var dedi. Neler söylersiniz?' sorusuna "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı. Aleyhimize 2 penaltı. Ondan önce nizami golümüz verilmedi. Bence negatif demek isterken pozitif dedi" cevabını verdi. Buruk, "Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafa yapısını daha kendilerinden emin ve rahat görüyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Avrupa'da kupa kazanma hedefimiz var" diye konuştu.

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