Kerem Aktürkoğlu: "Bu formaya çok borcum var"

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, takım arkadaşları, teknik heyet ve kulüp personelleriyle vedalaştı. Burada bir konuşma yapan yıldız futbolcu, "Gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü Galatasaray'ın benim için yeri çok farklı. Çok güzel arkadaşlıklar, duygular, anılar biriktirdim. Herkesin benim üzerimde çok fazla emeği var. Çok teşekkür ederim. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmadı. Galatasaray'ın benim üzerimde çok emeği olduğu için oldu. Bu armaya, bu formaya, bu camiaya çok büyük borcum var. Bu borcu da burada oynarken ödemeye çalıştım. Bundan sonraki hedefim de Galatasaray'ı gururlandırmak olacaktır" diye konuştu.

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