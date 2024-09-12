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Chamberlain takıma dönüyor

Yönetimin gelen teklifleri geri çeviren Chamberlain ile bir görüşme yaptığı ve oyuncunun önümüzdeki günlerde takımla idmanlara çıkacağı öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
Chamberlain takıma dönüyor

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Beşiktaş yönetiminin yabancı kontenjanında yer açmak için yollarını ayırmaya çalıştığı ancak gelen teklifleri takımda kalmak istediği gerekçesiyle Alex-Oxlade- Chamberlain ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Yapılan görüşmede Siyah-Beyazlı kurmaylara takımda kalma isteğini bir kez daha dile getiren İngiliz oyuncuyla ile ilgili flaş bir karar alındı. Çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdüren 31 yaşındaki futbolcunun takıma geri döneceği ve ilerleyen günlerde takımla birlikte idmanlara çıkacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile olan kontratı 2026 yılında sona erecek.

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