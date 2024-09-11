Chamberlain Antalya’yı da reddetti

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanında yer açmak için takımdan göndermek istediği oyunculardan biri olan ancak ayrılığıa yanaşmayan Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Transfer yasağını kaldıran Antalyaspor'un oyuncuya talip olduğu öğrenildi. Akdeniz ekibinin başkanı Sinan Boztepe de yaptığı açıklamada, Chamberlain'i kadromuza katmak istiyoruz. Oyuncu tarafıyla görüşme gerçekleştirdik. Fakat farklı bir takımda forma giymek istemediklerini belirttiler. Oyuncunun kararında bir değişiklik olursu kadromuza katmak isteriz" dedi. Boztepe Amartey için de "Görüştük ama önceliğimiz değil" diye konuştu.